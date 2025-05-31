Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı Açıldı

Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı Açıldı
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Karaman'ın Ermenek ilçesinde tamamlanan Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ve lojman binası uçuşa düzenlenen bir törenle açıldı. Açılışta güvenliğin sağlanması için yapılan çalışmalar vurgulandı.

Karaman'ın Ermenek ilçesi Kazancı beldesinde yapımı tamamlanan Kazancı Jandarma Karakol Komutanlığı ile lojman binası düzenlenen törenle açıldı.

Açılışa, Vali Mehmet Fatih Çiçekli, Ermenek Kaymakamı Fatih Erdoğan, Kazancı Belde Belediye Başkanı Muhittin Tuncel, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Saygılı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Turhan ve Selçuk Ecza Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Sonay Gürgen katıldı.

Çiçekli, jandarma teşkilatının güvenliği sağlamak için özveriyle çalıştığını söyledi.

İl genelinde huzur ve güvenin sağlanması için çalışmaya devam edileceğini aktaran Çiçekli,"Kentimizde huzur ve güvenliğin temini için gayret içerisindeyiz. Verdiğimiz bu mücadelenin üst düzeyde sürdürülebilmesi için bu ekipman, araç gereç, ve tesis gibi imkanlar çok önemli. Karakol binası ve lojmanın yapımını üstlenen Selçuk Ecza Deposu'na ve Yönetim Kurulu Başkanları Mustafa Sonay Gürgen'e teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından açılış kurdelesi kesildi, karakol binası bahçesine fidan dikildi.

Kaynak: AA / Harun Reşit YILDIKO - Güncel
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