Üye Girişi
Haberler

Kazakistan Yapımı 'Diriliş Adası' Filminin Türkiye Gösterimi Yapıldı

Kazakistan Yapımı 'Diriliş Adası' Filminin Türkiye Gösterimi Yapıldı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanyon AVM'de gerçekleştirilen basın gösteriminde, Sovyetler Birliği döneminde gizli biyolojik deneylerin yapıldığı bir alanı konu alan 'Diriliş Adası' filmi tanıtıldı. Yapımcı Adilet Yessimov, filmin uluslararası gösterimlerine devam edeceğini açıkladı.

Gizli biyolojik deneylerin yapıldığı bir alanı konu alan Kazakistan yapımı "Diriliş Adası" adlı filmin basın gösterimi, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Yapımcı Adilet Yessimov, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin önce Kazakistan'da vizyona girdiğini belirterek, " Türkiye'de filmimizi göstermekten mutluluk duyuyoruz. Yakın zamanda farklı ülkelerde de gösterimler yapılacak." dedi.

Filmde Sovyetler Birliği döneminde biyolojik silahların test edildiği bir alanın anlatıldığını dile getiren Yessimov, "Oradaki gizli deneyler 20 sene geçse de hala insanlara zarar veriyor. Filmimizde bunu konu almaya çalıştık." ifadesini kullandı.

"Kültürlerimiz çok yakın"

Yönetmen Aysulu Onaran, filmin Asya ve Avrupa'nın birleştiği İstanbul'da gösterilmesinin sembolik olduğunu belirterek, "Kazakistan sinemasının uzun zamandır uluslararası platformlarda yer alması gerekiyordu. Türkiye gibi uluslararası alanda kendini ispat etmiş bir ülkede bu filmi göstermekten mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Türk yapımı sanat filmlerini ve tarihi dizileri izlediğini aktaran Onaran, "Kültürlerimiz çok yakın, ortak yapımlar yapmayı düşünüyoruz. Türkiye'nin dizileri zaten bütün dünyada takip ediliyor, ben de izliyorum." görüşünü paylaştı.

Onaran, Türkiye ile ortak film yapmanın çok faydalı olacağını, Türk sinemasının Orta Asya üzerindeki etkisinin önemli olduğunu, bu etki sayesinde bütün dünyaya açılabileceklerini kaydetti.

"Gerçek bir hikaye olması dolayısıyla ilgi çekiyor"

Serüven Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve yönetmen Cihan Can ise filmin 1990'larda geçtiğine işaret ederek, "Sovyet döneminden 1992'ye kadar Aral Gölü etrafında, İngilizler tarafından biyolojik silahlarla gizli deneyler yapılıyor. Bu silahlar tabii ki insanlara da etki ediyor ve bu deneylerde birçok insan ölüyor. Amerikan ajanlarının bölgeye gelmesiyle bunlar ortaya çıkıyor. Amerikalı yetkililer devreye girerek bölgeyi İngilizlerden alıyorlar. Bir süre sonra açılmamak üzerine kapatıyorlar. Filmde bölgedeki o dönemin detayları anlatılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Filmde macera, aksiyon ve gizemin yer aldığının altını çizen Can, "Gerçek bir hikaye olması dolayısıyla ilgi çekiyor. Bu film bizim Türkiye'ye getirdiğimiz ikinci film. Gerçekten seçerek iş yapıyoruz. Filmimiz Amerika'da da vizyona girecek." dedi.

Çekimleri farklı ülkelerde yapılacak bir devam filminin de planlandığını aktaran Can, "Kazak sinemasını dünyada öne çıkarmayı hedefliyoruz. Çekim süreçlerinde akrep, bukalemun maymun gibi hayvanlarla biraz uğraştık. Emek verilen bir film, herkesi izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Görüntü yönetmenliğini David Khayznikov'un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Vlad Bukatkin, Malika Baygubenova, Aleksey Shemes, Dulyga Akmolda, Syrym Kashkabaev ve Nikita Khvostenko'nun arasında bulunduğu isimler yer alıyor.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel

Uluslararası İlişkiler Kültür Sanat Kanyon AVM Kazakistan istanbul Türkiye Kültür Güncel Sinema Dünya

Erdoğan, BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için daha neyi bekliyorsunuz?

BM kürsüsünde BM'yi eleştirdi: Katliam şebekesini durdurmak için neyi bekliyorsunuz?

 BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

BM'deki İsrail temsilcileri Erdoğan'ı böyle dinlediler

 İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanı Kubeysi'yi öldürdü

İsrail, Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü
Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valencia Osasuna maçı CANLI izle! Valencia Osasuna maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Sevilla Valladolid maçı CANLI izle! Sevilla Valladolid maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 24-25 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? 24-25 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, motorine, mazota zam veya indirim var mı, gelecek mi? Akbank mobil neden açılmıyor, Akbank mobil ne zaman düzelecek 24 Eylül Salı? Akbank "Bankayla iletişim kurulamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyiniz" hatası nedir, çözümü nedir? Akbank çöktü mü? Akbank neden açılmıyor, sorun mu var? 24 Eylül Salı Akbank mobil hata veriyor! Bahar dizisi uyarlama mı? Bahar dizisi hangi diziden, kitaptan uyarlama? Anıtkabir nöbet değişim saatleri! Anıtkabir nöbet değişimleri kaç saatte bir, ne zaman? Bahar dizisi oyuncuları kimler, konusu nedir? Bahar dizisi ne zaman, hangi kanalda? Bahar SON BÖLÜM izle! Bahar yeni bölüm FULL HD izleme linki var mı?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });