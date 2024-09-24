Kazakistan Yapımı 'Diriliş Adası' Filminin Türkiye Gösterimi Yapıldı

Gizli biyolojik deneylerin yapıldığı bir alanı konu alan Kazakistan yapımı "Diriliş Adası" adlı filmin basın gösterimi, Kanyon AVM'de gerçekleştirildi.

Yapımcı Adilet Yessimov, gösterim öncesinde AA muhabirine yaptığı açıklamada, filmin önce Kazakistan'da vizyona girdiğini belirterek, " Türkiye'de filmimizi göstermekten mutluluk duyuyoruz. Yakın zamanda farklı ülkelerde de gösterimler yapılacak." dedi.

Filmde Sovyetler Birliği döneminde biyolojik silahların test edildiği bir alanın anlatıldığını dile getiren Yessimov, "Oradaki gizli deneyler 20 sene geçse de hala insanlara zarar veriyor. Filmimizde bunu konu almaya çalıştık." ifadesini kullandı.

"Kültürlerimiz çok yakın"

Yönetmen Aysulu Onaran, filmin Asya ve Avrupa'nın birleştiği İstanbul'da gösterilmesinin sembolik olduğunu belirterek, "Kazakistan sinemasının uzun zamandır uluslararası platformlarda yer alması gerekiyordu. Türkiye gibi uluslararası alanda kendini ispat etmiş bir ülkede bu filmi göstermekten mutluluk duyuyoruz." şeklinde konuştu.

Türk yapımı sanat filmlerini ve tarihi dizileri izlediğini aktaran Onaran, "Kültürlerimiz çok yakın, ortak yapımlar yapmayı düşünüyoruz. Türkiye'nin dizileri zaten bütün dünyada takip ediliyor, ben de izliyorum." görüşünü paylaştı.

Onaran, Türkiye ile ortak film yapmanın çok faydalı olacağını, Türk sinemasının Orta Asya üzerindeki etkisinin önemli olduğunu, bu etki sayesinde bütün dünyaya açılabileceklerini kaydetti.

"Gerçek bir hikaye olması dolayısıyla ilgi çekiyor"

Serüven Film Yönetim Kurulu Başkanı, yapımcı ve yönetmen Cihan Can ise filmin 1990'larda geçtiğine işaret ederek, "Sovyet döneminden 1992'ye kadar Aral Gölü etrafında, İngilizler tarafından biyolojik silahlarla gizli deneyler yapılıyor. Bu silahlar tabii ki insanlara da etki ediyor ve bu deneylerde birçok insan ölüyor. Amerikan ajanlarının bölgeye gelmesiyle bunlar ortaya çıkıyor. Amerikalı yetkililer devreye girerek bölgeyi İngilizlerden alıyorlar. Bir süre sonra açılmamak üzerine kapatıyorlar. Filmde bölgedeki o dönemin detayları anlatılıyor." değerlendirmesini yaptı.

Filmde macera, aksiyon ve gizemin yer aldığının altını çizen Can, "Gerçek bir hikaye olması dolayısıyla ilgi çekiyor. Bu film bizim Türkiye'ye getirdiğimiz ikinci film. Gerçekten seçerek iş yapıyoruz. Filmimiz Amerika'da da vizyona girecek." dedi.

Çekimleri farklı ülkelerde yapılacak bir devam filminin de planlandığını aktaran Can, "Kazak sinemasını dünyada öne çıkarmayı hedefliyoruz. Çekim süreçlerinde akrep, bukalemun maymun gibi hayvanlarla biraz uğraştık. Emek verilen bir film, herkesi izlemeye davet ediyorum." diye konuştu.

Görüntü yönetmenliğini David Khayznikov'un yaptığı filmin oyuncu kadrosunda Vlad Bukatkin, Malika Baygubenova, Aleksey Shemes, Dulyga Akmolda, Syrym Kashkabaev ve Nikita Khvostenko'nun arasında bulunduğu isimler yer alıyor.