Kazakistan'ın Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Zadabek, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Kazakistan'ın Devlet Medya Şirketi Qazcontent Yönetim Kurulu Başkanı Ayna Zadabek, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Zadabek, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

" Gazze : Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin " Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" başlıklı fotoğrafını seçen Zadabek, "Portre" kategorisinde Cem Genco'nun "Altın değerinde", "Haber" kategorisinde ise Khames Alrefi'nin Gazze'de çektiği "Tarihin şahidi" adlı karelerini tercih etti."

Zadabek, "Spor" kategorisinde Serhat Çağdaş'ın "Ayakla müdahale", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Şebnem Coşkun'un "Kirli kanatlar", "Günlük Hayat" kategorisinde de Ömer Taha Çetin'in "Ay seferi" isimli fotoğraflarını oyladı.

"Gazze kareleri derinden etkiledi"

Oylamanın ardından değerlendirmede bulunan Zadabek, tüm kategorilerdeki karelerin hem kaliteli hem anlam dolu olduğunu söyledi.

Zadabek, özellikle Gazze kategorisindeki fotoğrafların kendisini derinden etkilediğini belirterek "Bu fotoğraflara bakıp geçmek çok zor. Aynı zamanda benim için onların arasında bir tercih yapmak da kolay olmadı." dedi.

Söz konusu fotoğrafların Gazze'deki sıradan insanların hayat mücadelesini çok etkili bir şekilde yansıttığına dikkati çeken Zadabek, AA'nın yıllardır yaptığı bu projenin hem başarılı hem de örnek bir proje olduğunu dile getirdi.

Zadabek, gelecek yıllarda AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasında Kazakistan'dan da etkileyici doğa ve kültürel zenginliği yansıtan karelerin de yer almasını temenni ettiğini söyledi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.