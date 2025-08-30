Kazakistan'da 30 Ağustos Zafer Bayramı resepsiyonu düzenlendi

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla resepsiyon yapıldı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu'nun ev sahipliğinde, büyükelçilik rezidansında düzenlenen resepsiyona Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Tümgeneral Serik Boranbayev, Kazakistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Akan Rahmetullin, büyükelçiler ve Kazakistan'daki Türk iş dünyası temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Astana Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Şener Kimençe, Kazakistan Savunma Bakanlığı yetkilileri ve yabancı büyükelçiliklerden askeri ataşelerin de yer aldığı resepsiyon, İstiklal Marşı ile Kazakistan Milli Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Ardından konuklara Türkiye'nin askeri potansiyelinin anlatıldığı video gösterildi.

Büyükelçi Kapucu, burada yaptığı konuşmada, İstiklal Savaşı'nı kesin zafere dönüştüren Büyük Zafer'i yaşatan başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm silah arkadaşları ile şehitleri saygı ve minnetle anmak üzere kardeş ülke Kazakistan'da bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kapucu, Anadolu'nun işgale uğradığı günlerde Kazak vatandaşların duaları ve gönülden destekleriyle cepheyi güçlendirdiklerine dikkati çekerek, "Eskiye dayanan ortak tarih ve kardeşlik, bugün iki ülke arasında stratejik ortaklığa dönüşmüş her alanda örnek bir işbirliğine sahiptir." dedi.

30 Ağustos Zaferi ile Türk milletinin bağımsız yaşama hakkını ortadan kaldırmayı hedefleyen Sevr Antlaşması'nın da fiilen bittiğini anlatan Kapucu, "Bu zafer ayrıca sömürge altındaki Asya'dan Afrika'ya kadar pek çok halka bağımsızlık mücadelelerinde örnek teşkil etmiştir." ifadesini kullandı.

Kapucu, bugünü anmanın ötesinde kendilerine düşen görevin Cumhuriyet'i aynı kararlılıkla, aynı inançla korumak ve yükseltmek olduğunu vurguladı.

Büyükelçi Kapucu, ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ağustos Zafer Bayramı ve TSK Günü vesilesiyle gönderdiği mesajı okudu.

Daha sonra Askeri Ataşe Kimençe ve Kazakistan Savunma Bakanı Yardımcısı Boranbayev de birer konuşma yaptı.

Resepsiyon, misafirlere Türk mutfağından örneklerin yer aldığı ikramın sunulmasıyla sona erdi.