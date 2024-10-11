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Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Türkmenistan'a Destek

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'den Türkmenistan'a Destek
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Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Türkmenistan'ın tarafsızlığının 30. yıl dönümünde, güvenlik ve istikrar konusundaki katkılarını vurguladı. Aşkabat'taki forumda, Mahtumkulu Firaki'nin eserlerinin UNESCO'ya kaydedilmesi önemine değindi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, gelecek sene tarafsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayacak Türkmenistan'ın, dünyada güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı yaptığını belirtti.

Tokayev, Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Türkmen şair ve düşünür Mahtumkulu Firaki'nin doğumunun 300. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen "Zaman ve Uygarlık İlişkisi-Modern Dünya ve Kalkınmanın Temeli Forumu"na katıldı.

Burada konuşan Tokayev, TÜRKSOY tarafından 2024'ün "Mahtumkulu Firaki Yılı" ilan edilmesinin ve eserlerinin UNESCO'nun Dünya Belleği kayıtlarına alınmasının, Türkmen edebiyatının kurucusu ve tüm Doğu'nun seçkin düşünürü Firaki'nin tarihsel önemine işaret ettiğini söyledi.

Tokayev, mevcut zor jeopolitik durum ve çeşitli tehditler karşısında, Mahtumkulu Firaki gibi derinden hümanist fikirleri savunan ünlü bir düşünürün mirasının daha da önem kazandığına dikkati çekti.

Türkmenistan'ın gelecek sene, tarafsızlığının 30. yıl dönümünü kutlayacağını dile getiren Tokayev, "Tarafsız Türkmenistan, dünyada ve Orta Asya ile Hazar bölgesinde güvenliğin ve istikrarın güçlendirilmesine önemli katkı yapıyor. Türkmenistan'ın girişimleriyle BM, 2025'i 'Uluslararası Barış ve Güven Yılı' ilan etti. Ülkenin başarıları, Mahtumkulu Firaki'nin güçlü bir Türkmen devleti kurma yönündeki aziz hayalinin gerçekleşmesinin açık bir örneği haline geldi." dedi.

Tokayev, Kazak ve Türkmenlerin, kökleri bir, tarihi ortak ve yüzyıllara dayanan dostluk geleneğine sahip kardeş halklar olduğunu vurgulayarak, "Bu değerler temelinde iki ülke arasındaki işbirliği aktif şekilde gelişiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA / Meiramgul Kussainova - Güncel

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