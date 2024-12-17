Üye Girişi
Haberler
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı perşembe günü 11.30'da yapılacak
Milyonların beklediği toplantının tarihi ve saati netleşti
Avrupa Birliği, Türkiye'ye mülteciler için ek 1 milyar euroluk fon sağlayacak
Leyen'in Ankara ziyareti sonrası AB'den mülteci hamlesi
Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı övmesine Özgür Özel'den ilk yorum
Trump'ın Erdoğan'ı övmesi sonrası olay sözler: Utandım
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı

Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Yozgat Valisi Özkan'ı Ziyaret Etti

Kazakistan Büyükelçisi Sapiyev, Yozgat Valisi Özkan'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret ederek, bağımsızlığın 33. yıl dönümünü kutladı. İki ülke arasındaki iş birliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.

Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan'ı ziyaret etti.

Büyükelçi Sapiyev ile bir süre sohbet eden Vali Özkan, Kazakistan'ın bağımsızlığının 33. yıl dönümünü kutladı.

Kazakistan Büyükelçiliği ve Bozok Üniversitesi iş birliğiyle kentte etkinlik düzenlemek istediklerini ifade eden Özkan, "İnşallah Cumhuriyet Meydanı'nda Türk Dünyası Kültür Buluşmaları Festivali düzenleme kararı aldık. İnşallah Yozgat daha güzel günlerde gönül bağlarıyla bir arada geleceğe doğru yol yürümeye devam edecek." dedi.

Büyükelçiyi Yozgat'ta ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Özkan, Sapiyev ile Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden okul arkadaşı olduklarını ifade etti.

Büyükelçi Sapiyev de Kazakistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye Cumhuriyeti olduğunu belirterek, bunu unutmayacaklarını aktardı.

Türkiye ile Kazakistan arasındaki iş birliğinin bundan sonrada artarak devam edeceğini vurgulayan Sapiyev, kendisini ağırlayan Vali Mehmet Ali Özkan ve Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar'a teşekkür etti.

Rektör Prof. Dr. Yaşar da ziyaretlerinden dolayı Sapiyev'e teşekkür etti.

Ziyaretin ardından Büyükelçi Sapiyev, müze, Hayri İnal Konağı ve Çapanoğlu Büyük Camisi'ni ziyaret etti, Bozok Üniversitesinde Kazakistanlı öğrencilerle bir araya geldi.

Kaynak: AA / Ömer Ertuğrul - Güncel
img

Suriye Merkez Bankası'nın kasasındakiler ortaya çıktı
img

Gitmek istemeyen Suriyeliler ne olacak?
img

TMSF, Türkiye'nin ünlü 2 şirketini satışa çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rojin'le ilgili yeni rapor: Kaybolduğu gün öldü ve bulunduğu tarihe kadar suda kaldı
Yeni rapor Rojin'in ölüm tarihini ortaya çıkardı
100 yıllık kulüpte deprem: Başkan bütün takımı kovdu
Başkan bütün takımı kovdu
Esad'ın Rusya'ya kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Esad'ın kaçışı sonrası viral olan video: Bu kadını bulun
Sözde hocanın kadınları hedef aldığı videoya tepki yağıyor
Kadınları hedef alırken kullandığı dilin iğrençliğine bakar mısınız
Osman Gökçek'in olduğu iddia edilen 600 milyon TL'lik ev Meclis'i karıştırdı
Osman Gökçek'in 2 dönümlük evi Meclis'i karıştırdı
Sibel Can'dan vefat eden dostunun ailesine 8 milyon TL'lik yardım
Sibel Can'dan ünlü ismin ailesine 8 milyon TL'lik yardım

Son Dakika Haberleri

KOSKİ Konya su kesintisi! 17-18 Aralık Selçuklu, Meram, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Bahar yeni bölüm CANLI izle! SHOW TV Bahar 29. bölüm CANLI izleme linki! İstanbul İSKİ su kesintisi! 17-18 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? TCMB faiz toplantısı hangi tarihte yapılacak? İZSU İzmir su kesintisi! 17-18 Aralık Ödemiş, Konak, Kemalpaşa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MASTERCHEF 2. CEKETİ KAZANAN | MasterChef ikinci ceketi kim aldı? MasterChef'te bu akşam kim kazandı MasterChef Metin kimdir, kaç yaşında? Metin Yavuz ne zaman birinci oldu ve hangi yıllar yarıştı? CANLI maç izle! (ŞİFRESİZ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 17 Aralık günün maçları nereden izlenir? Masterchef 17 Aralık yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 18 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Aslan, Kova, Boğa burcu yorumu! 18 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Batuhan Karacakaya'nın sevgilisi kim? Sinem Akar kimdir, kaç yaşında?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.