Kazada yaralanan Sergen Deveci'nin hastanedeki görüntüsü paylaşıldı Güncel Haberler 3 kişinin hayatını kaybettiği kazada ağır yaralanarak yoğun bakıma alınan oyuncu Sergen Deveci, ambulans uçakla İstanbul'daki özel bir hastaneye getirildi. Hayati tehlikesi olmayan Deveci'nin hastanede köpeğine sarıldığı görüntüler yayınlandı. Amasya'nın Merzifon ilçesinde tiyatro ekibini taşıyan minibüs, TIR'a arkadan çarptı. Kazada, minibüste sıkışan Tolga Güleryüz, Burak Topçu ve Özgür Karataş hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İSTANBUL'A GETİRİLDİ Kazada yaralanan Melis İşiten, Filiz Özbek ve Aykut Bektaş, hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi. Uğur Şalvarcıoğlu ve Özgür Ayaz ise Samsun'daki hastaneye sevk edildi. Ceyhun Fersoy ve Burak Gülçebi'nin hastane servisinde tedavileri sürerken, Sergen Deveci ise ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. KÖPEĞİNE SARILDI İstanbul'a getirilen Sergen Deveci'nin hastanede köpeği Sherlock'a sarıldığı görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Görüntülerde Deveci'nin bilincinin açık olduğu görüldü. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Sergen Deveci İstanbul Amasya Magazin Güncel Haberler

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