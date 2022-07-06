Kazada yaralanan gurbetçi gençlerden 3'ü taburcu oldu - Haberler

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Kazada yaralanan gurbetçi gençlerden 3'ü taburcu oldu

Demirören Haber Ajansı - Mehmet Yılmaz - Güncel
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Kazada yaralanan gurbetçi gençlerden 3'ü taburcu oldu

DANİMARKA'dan tatil için geldikleri Konya'da takla atan otomobilde yaralanan 4 kişiden 3'ü taburcu oldu.

DANİMARKA'dan tatil için geldikleri Konya'da takla atan otomobilde yaralanan 4 kişiden 3'ü taburcu oldu. Yaralı Hüseyin Şahin'in (17), hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi.

Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Kulu- Konya kara yolunun 8'inci kilometresinde meydana geldi. Kulu kent merkezinden Celep Mahallesi'ne giden Kerim Erdal (20) yönetimindeki 42 ALP 004 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp takla attı. Kazada sürücü Kerim Erdal ve yanındaki Hüseyin Şahin, Mert Erdal (16) ve Mikail Çelik (17) yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Hüseyin Şahin Konya'ya sevk edildi. Kerim Erdal, Mert Erdal ve Mikail Çelik taburcu olurken, Hüseyin Şahin'in tedavisinin ise sürdüğü bildirildi.Yaralıların Danimarka'da yaşadığı ve tatil nedeniyle memleketleri Kulu'da oldukları öğrenildi.


Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Güncel

Hüseyin Şahin Danimarka Konya Güncel Haberler

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