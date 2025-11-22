Kazada ölen keman sanatçısı Laçin'in ailesi, kızları adına vakıf kuracak

MERSİN'de, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden keman sanatçısı Laçin Akyol'un (18) ailesi, kızlarının adını yaşatmak için vakıf kurmaya hazırlanıyor. Laçin'in babası Mahmut Akyol (48), "Ayakta durabilmek için 'Laçin Vakfı' kurmak istiyoruz. Laçin gibi yetişen Türk çocuklarına yurt dışında gelecek sunmayı amaçlıyoruz. Eşimle böyle hayata tutunacağız" dedi.

İsviçre'de üniversitede müzik eğitimi alan, Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğrencisi Laçin Akyol, kızakla kayarken ayağı kırılınca tedavi için Mersin'deki ailesinin yanına döndü. Akyol, 25 Ocak'ta Adnan Menderes Bulvarı'nda yolun karşısına geçerken, İbrahim Halil Çabalar yönetimindeki 33 CBR 05 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yoğun bakımda tedaviye alınan Akyol'un 6 Şubat akşamı beyin ölümü gerçekleşti. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Mersin Devlet Opera ve Balesi'nin birçok konserinde sahneye çıkan kemancı, 2015'te Uluslararası Grumiaux Genç Kemancılar Yarışması'nda üçüncülük elde etmişti.

4 YIL 5 AY HAPİS CEZASI

Kazanın ardından gözaltına alınıp tutuklanan sürücü hakkında Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, İbrahim Halil Çabalar'ın 'Bilinçli taksirle öldürme' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede, Çabalar'ın yaya geçidinde yayalara ilk geçiş hakkını vermediği, Akyol'un ise kusurunun bulunmadığı belirtildi. Mart ayında Mersin 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın görevsizlik kararı üzerine dosya ağır ceza mahkemesine gönderildi. Mersin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi, sanığa 4 yıl 5 ay hapis cezası verdi ve tutukluluğunun devamına hükmetti. Ailenin itirazıyla dosya istinafa taşındı. Aile ayrıca açık kusurlu trafik kazalarının cinayet kabul edilmesi için 'Change.org'da imza kampanyası başlattı.

'KURTULMA ŞANSI YÜZDE 1 BİLE DEĞİLDİ'

Laçin'in ölümünün ardından eşiyle İzmir'e taşındıklarını belirten, Devlet Opera ve Balesi'nde keman sanatçısı anne Övül Akyol (50), yaşadıkları nedeniyle Mersin'de kalamadıklarını ve kentin her yerinde kızıyla anıları olduğunu söyledi. Akyol, "Laçin'imiz sevecen, neşeli, insan ve hayvansever bir çocuktu. Kimseye zararı olmadan yaşardı. Büyük çabalarla İsviçre'deki okulu 18 yaşında kazandı. İsviçre'de ayağını kırmıştı. Gidip, onu Türkiye'ye getirdim. İkinci kez ameliyat olacaktı, ayağındaki platin alınacaktı. O gün arkadaşlarıyla buluşmuştu. Babası onu almak için evde bekliyordu. Mersin'i özlemişti. Sahil kenarına geçmek isterken bu olay olmuş. Hastanede hemen ameliyata aldılar. Laçin genç olmasaydı ameliyata alınmayacağını ve kurtulma şansının yüzde 1 bile olmadığını söylediler. Vücudunda birçok kırık vardı. Nefes alamıyor, kalbi çalışmıyordu, makinelere bağlı 10 gün kaldı. O süreç çok zordu. Bizim için bu bir kaza değil. Bir cinayet. Verilen cezayı yeterli bulmuyoruz" dedi.

Kendileriyle benzer süreç yaşayan aileler olduğunu belirten Övül Akyol, yasal düzenleme beklediklerini belirterek, "Meclis'in bu konuda hassasiyetle devreye girmesi lazım. Silahla birini öldürünce daha fazla ceza alınıyor ama arabayla vurunca neredeyse tahliye ile sonuçlanıyor. Laçin'in hiç kusuru yoktu. Koltuk değneğiyle yaya geçidinden geçerken bir araba duruyor, diğer araba hiç frene basmadan selektör yaparak geliyormuş. Normal hızın üstünde olduğu bilirkişi raporuyla belirtildi. Polisteki görüntüleri izleyemedim" ifadelerini kullandı.

'ONU GERİ GETİREMEYECEĞİZ AMA CEZASI EN AĞIR ŞEKİLDE OLMALI'

Mahmut Akyol da yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Kızım uluslararası platformlarda bizim göğsümüzü kabarttı ama bir trafik canavarı, iki kadının içinde olduğu lüks arabasıyla adrenalin yaşarken kızımızı hayattan kopardı. Onu her yere ben götürüp getiriyordum. Arkadaşlarıyla kahve içmek için dışarı çıktı, gideceği yere bırakıp eve döndüm. Haberi alıp hastaneye gittiğimde onu iki büklüm yatarken gördüm. Soğukkanlı yaklaştım. 'Kızım' dedim, nefes aldı ama sanırım son nefesiydi. Aslında orada vefat etti. Organlarını yaşatmaya çalıştılar. Doktor 'Size mucize gerekiyor' dedi. Kaybettik ve mahkeme süreci başladı. 4,5 yıl ne demek? Hız sınırının 60 kilometre olduğu bir yerde daha hızlı vurduğu için kızım 33 metre havaya uçuyor. Bir baba olarak bu kazanın polisteki görüntüsünü izleyip kendi elimle kızımı toprağa verdim. Onu geri getiremeyeceğiz ama cezası en ağır şekilde olmalı. Yüreğimizin biraz soğuması için bunu istiyoruz. Mersin'de yapamadık, İzmir'e geldik. Biz her gün yaşayan ölüler gibiyiz."

'YARIŞMALAR DÜZENLEYİP FON OLUŞTURACAĞIZ'

Kararın istinaf mahkemesinde değişmesini beklediklerini söyleyen Akyol, kızları adına vakıf kurmayı planladıklarını anlatarak, "Ayakta durabilmek için Laçin Vakfı kurmak istiyoruz. Laçin gibi yetişen Türk çocuklarına yurt dışında gelecek sunmayı, onları 'master class'a hazırlamayı amaçlıyoruz. Yarışmalar düzenleyip kazanan çocukları geliştirmek istiyoruz. Laçin Vakfı'nı kurmak için araştırmalara başladık. Eşimle ikimiz böyle hayata tutunacağız. İsviçre'deki hocaları bize ulaştı. Vakıf fikrini onlar verdi. Yarışma düzenleyip para toplayacağız. Bu fon ile eğitime destek vereceğiz" diye konuştu.