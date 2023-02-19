Kazada hayatını kaybeden Seda, son yolculuğuna uğurlandı Güncel Haberler BURSA'da, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan TIR'a, ardından da bariyer ve sinyalizasyon direğine çarpan otomobillde hayatını kaybeden sürücü Seda Kaya (35), toprağa verildi. BURSA'da, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan TIR'a, ardından da bariyer ve sinyalizasyon direğine çarpan otomobillde hayatını kaybeden sürücü Seda Kaya (35), toprağa verildi. Kaza, dün saat 09.30 sıralarında Kestel ilçesi Çataltepe Mahallesi Ankara Bulvarı Barakfakih mevkisinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya giden Seda Kaya'nın kontrolünü yitirdiği 16 Y 7342 plakalı otomobil, kırmızı ışıkta durmak için yavaşlayan Erhan Özak yönetimindeki 16 BRG 20 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Savrulan otomobil, bariyerlere ve sinyalizasyon direğine çarparak durdu. Kazada, araçta sıkışan Seda Kaya yaşamını yitirdi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu çıkarılan Kaya'nın cansız bedeni, Kestel Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.Kazanın ardından polis merkezine götürülen TIR şoförü, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. DOKTORA GİDİYORMUŞ Seda Kaya için İnegöl İshakpaşa Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kaya'nın cenazesi öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Orhaniye Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Bir mobilya fabrikasının müdürü olan Seda Kaya'nın, Bursa'da özel bir hastaneye doktor kontrolüne gitmek için yola çıktığı öğrenildi. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Seda Kaya Kestel Bursa Güncel Haberler

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