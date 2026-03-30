AİLESİ ORGANLARINI BAĞIŞMA KARARI ALDI

Giresun'da Görele Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasbi Dede'nin 'çocuğa karşı cinsel taciz' suçundan tutuksuz yargılandığı davanın mağduru olan ve yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren kız çocuğu T.T.'nin (16) organlarının ailesi tarafından bağışlanması kararı alındı.

Baba Ahmet Torun, kızının gözleri hariç tüm organlarını bağışlama kararı aldıklarını açıklayarak, "Süreci anlatmak gerekirse her şey, gece yarısı teknoloji yoluyla tacize uğrayan genç bir kızın yaşadığı travmayla başladı. Bu acıyı, vicdan sahibi her insan anlayacaktır. Bu travmaya rağmen 'baba ve anne ne yapmam lazım?' dediğinde 'Kızım ne yapman gerekiyorsa yaparsın' dedim ve şikayet dilekçesinde bulunduk, yasal süreç başladı. Bu sürede zanlı tutuklu yargılandı ama daha sonra tutuksuz yargılanmasına karar verildiği andan itibaren birileri tarafından bu beraat olarak algılandı. Bu başka türlü gösterilmeye çalışıldı. Hukuki süreç devam ediyor, bununla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Fakat tutuksuz yargılanma, gecesinde bile kızım birileri tarafından saldırıya uğradı" dedi.

'BÖYLE BİR KIZA SAHİP OLDUĞUM İÇİN GURURLUYUM'

Sanal medyadan ailesiyle ilgili iftira atıldığını belirten Torun, "Bunu yapan insanlar bu kızın ruh halini bir düşünsün. Kendi kızları olsa ne yaparlardı? Kızım bütün bunlara rağmen hayata tutunmaya çalıştı. Annesinin çalıştığı iş yerine gitmek için yola çıktı ve o gece trafik kazası geçirdi. Kızım beyin ölümü gerçekleştikten sonra hayata gözlerini yumdu. Kızımın başkalarında yaşayabilmesi için organ bağışında bulunmayı düşündük. Şu anda bu süreç devam ediyor. Böyle bir kıza sahip olduğum için gururluyum. Gururluyum böyle bir kızı yetiştirebildiğim için" diye konuştu.

'KIZIMIN ORGANLARININ NAKİL EDİLECEĞİ İNSANLAR ASLA BİRİLERİNE BAŞ EĞMESİNLER'

Kızının organlarının nakledileceği kişilerin asla birilerine baş eğmemeleri temennisinde bulunan Torun, "Kızımın organlarının nakil edileceği insanlar, asla birilerine baş eğmesinler, boyun eğmesinler, yalakalık yapmasınlar, dik dursunlar. Sözünde duran insanlar olsunlar. Organlarının kıymetini bilsinler, mutlu, güzel günlerde kullansınlar. Kızımın organlarına sahip olan insanlar asla başkaları hakkında kötü düşünmesinler, kötülük yapmayı akıllarına getirmesinler. Karşısındaki insanları sevsinler. Ellerine, dillerine ve bellerine sahip olsunlar. Bunu özellikle söylüyorum. Asla karşılarındaki insanlara kötü söz söylemesinler. Ben onu hep 'gözümün nuru' diye sevmiştim, o yüzden gözü haricinde bütün organlarını kullanabilirler. Hepsini bağışladık. Kızımın ne kadar özel bir insan olduğunu organ bağışında organları alanlar anlayacaktır, çok yakından hissedeceklerdir. Kızımın ne kadar özel bir varlık olduğunu her nefeslerinde hissedeceklerdir. Kızım kimseye kötülük düşünmezdi, kızım asla kimseye yanlış yapmadı, kimseye boyun eğmezdi, birilerinin maşası olmazdı" diye konuştu.

TUTUKLU SÜRÜCÜ SANIK DEDE'NİN ESKİ ENİŞTESİNİN İŞYERİNDE ÇALIŞIYORMUŞ

Öte yandan kazayla ilgili tutuklanan şüpheli sürücü Adem Hasbaş'ın, Görele ilçesinde tutuksuz olarak yargılanan Hasbi Dede'nin eski eniştesi O.A.'ya ait restoranda çalıştığı öğrenildi.

Hakan KABAHASANOĞLU/GİRESUN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı