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Eskişehir'deki feci kazada yaralanan 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti

Eskişehir'deki feci kazada yaralanan 65 yaşındaki adam hayatını kaybetti
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Eskişehir'de 13 Temmuz'da hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu yaralanan Güngör Coşkun (65), 9 gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Evli ve 1 çocuk babası olan Coşkun, gözyaşları arasında toprağa verildi.

ESKİŞEHİR'de hafif ticari araç ile kamyonetin çarpıştığı kazada yaralanan Güngör Coşkun (65), 9 gün sonra hayatını kaybetti. Coşkun, gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, 13 Temmuz'da Tepebaşı ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'nde meydana geldi. Ş.A.'nın kullandığı 35 DC 7407 plakalı kamyonet ile karşı yönden gelen evli ve 1 çocuk babası Güngör Coşkun yönetimindeki 26 ACN 749 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan hafif ticari araç sürücüsü Coşkun ile kamyonetteki D.G. ve S.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Elektrikli ev aletleri tamircisi olan Güngör Coşkun, tedavi gördüğü hastanede dün gece hayatını kaybetti. Tepebaşı ilçesine bağlı Yaşamkent Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Camii'nde Coşkun için cenaze namazı kılındı. Cenazeye, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Coşkun'un ailesi, yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. İl Müftüsü Muharrem Gül'ün kıldırdığı namazın ardından Güngör Coşkun'un cenazesi Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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