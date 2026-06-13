Haberler

Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi

Milletvekili Cıngı, Almanya'da staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Erasmus programı kapsamında Almanya'da staj yapacak 17 öğrenci ve aileleriyle bir araya geldi. Programa katılan öğrencilerin tüm giderleri proje bütçesinden karşılanacak.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Almanya'da staj yapacak öğrencilerle bir araya geldi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Erasmus programı kapsamında 17 öğrenci Almanya'nın Köln ve Stuttgart şehirlerinde staj yapacak.

Milletvekili Cıngı, programa katılacak 17 öğrenci ve aileleriyle Kayseri Uygulama Oteli'nde bir araya geldi.

Burada öğrencilere hitap eden Cıngı, programının öğrenciler için çok önemli bir fırsat olduğunu belirtti.

Cıngı, öğrencilerin, Almanya'da edinecekleri bilgi, tecrübe ve çalışma kültürünü en iyi şekilde değerlendirerek mesleki gelişimlerine önemli katkılar sağlayacaklarına inandığını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen de mesleki eğitim alanında uluslararası işbirliklerinin öğrencilerin gelişimine önemli katkılar sunduğunu ifade etti.

Esen, program kapsamında öğrencilerin ulaşım ve konaklama dahil tüm giderlerinin proje bütçesinden karşılanacağını da vurguladı.

Bu faaliyet sayesinde öğrencilerin farklı bir çalışma kültürünü yakından tanıma fırsatı bulacağını belirten Esen, "Öğrencilerimizin Alman mesleki eğitim sistemini yerinde gözlemlemelerini, iş disiplini ve üretim süreçleri hakkında tecrübe kazanmalarını amaçlıyoruz. Böylece gençlerimiz hem mesleki yeterliliklerini artıracak hem de uluslararası bakış açısı kazanarak gelecekteki kariyerlerine önemli bir katkı sağlayacaklardır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek

Yıllık izin hesabı sil baştan! Artık o günler dahil edilemeyecek
CHP’de kurultay hazırlığı başladı: Olağan Genel Kurul için gözler eylül ayına çevrildi

CHP’de tüm dengeler değişebilir
A Milli Takım'ın rakiplerinden ABD, Paraguay'a gol oldu yağdı

Rakiplerimizin maçında tam 5 gol: Şans dahi tanımadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cem Yılmaz ve Ahu Yağtu oğullarının mezuniyetinde bir araya geldi

Eski eşlerden yıllar sonra yan yana ilk poz: Mezuniyet buluşturdu
Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili

Maçtan çok onlar konuşuluyor! Dün geceyi sallayan ikili

Shakira'yı görünce kendini tutamadı! Canlı yayını bırakıp yanına koştu

Karşıdan gelen ismi görünce canlı yayını bırakıp koşmaya başladı
Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem: O pasaportlara vize kalktı

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yeni dönem

Ronaldo'yu görünce gözyaşlarına boğuldu

Bir anda boynuna sarılıp ağlamaya başladı
Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor

Strateji savaşı! Özgür Özel cephesinden seçim hamlesi geliyor
Yurtta kan donduran görüntüler! Küçücük çocuğu tekme tokat dövdü

Yurtta kan donduran görüntüler! Küçük çocuğun kabusu dakikalarca sürdü