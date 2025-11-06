Kayserili Doktorlar, Şırnak'ta Sağlık Hizmeti Sunmaya Devam Ediyor

Kayserili iki uzman doktor, mezun olduktan sonra 2 yıl görev yaptıkları Şırnak'ı yan dal ihtisaslarını tamamladıktan sonra da tercih etti.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden 2010 yılında mezun olan ve bir süre pratisyen hekimlik yapan Kayserili Ahmet Koçer (29), nöroloji alanında ihtisas yaptıktan sonra atandığı Şırnak Devlet Hastanesinde 2016-2017 yıllarında görev yaptı.

Daha sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinde algoloji (ağrı bilimi) alanında da ihtisasını tamamlayan Koçer, bu kez gönüllü olarak tercih ettiği Şırnak Devlet Hastanesinde algoloji polikliniğinde uzman doktor olarak görev yapmaya başladı.

Kayseri Erciyes Üniversitesinden mezun olan Mehmet Özkaya (27) da atandığı Şırnak Devlet Hastanesinde 2020-2021 yıllarında çocuk doktoru olarak görev yaptı.

Bu yıl aynı üniversitede Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümünde ihtisasını tamamlayan Özkaya tercihi üzerine Şırnak Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümünde hizmet vermeye başladı.

Hasta kabulüne başlayan Kayserili doktorlar gönül bağı kurdukları Şırnak'ta yeniden sağlık hizmeti sunuyor.

"Vatandaşlarımıza büyük gurur ve onurla hizmet edeceğiz"

Kayserili doktorlardan Uzman Dr. Ahmet Koçer, AA muhabirine, Şırnak'a ilk atandığı dönemde kentte çukur olaylarının yaşandığını, bu nedenle ailesinin kendisini uğurlarken tedirginlik duyduğunu belirtti.

Koçer, o dönemde belirli bir süre hastanede kaldıklarını, zorlu süreci kurulan iyi dostluklarla atlattıklarını ifade ederek, şunları söyledi:

"O dönem gördüğüm sevgi, insanların mesleğimize olan saygısı beni çok etkilemişti ve mutlu etmişti. Dışarda çatışmalar olduğu halde işimizi yaparken çok rahattık. Görev yaptığım 2 yıl boyunca insanların dertlerine derman olmaya çalıştım. Daha önce Şırnak'a ve bölgeye gelmeyenlerin önyargılı olmaması gerekir. Burada doktorlara büyük sevgi, değer ve hürmet gösteriliyor. 2023'te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalında ihtisasım başladı ve bu yıl tamamlandı. Devlet hizmeti yükümlülüğü doğdu. Tercihler arasında Şırnak da vardı. Daha önce çok iyi dostluklarla ve iyi duygularla ayrılmıştım, hiç düşünmeden tekrar burayı seçtim. Birçok seçenek olmasına rağmen tekrar buraya gelmek istedim. Algoloji alanında hizmet vereceğim. Şırnak'a daha önce bu branşta doktor gelmemişti. Vatandaşlarımıza büyük gurur ve onurla hizmet edeceğiz. Kendimi şanslı hissediyorum, inşallah güzel hizmetler yapacağız."

Hasta sayılarının yavaş yavaş arttığını anlatan Koçer, tedavi hizmeti sunarak hastaların yaşam kalitesini ve konforunu en üst düzeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

"Çocuklara şifa olmak var gücümle çalışacağım"

Uzman Dr. Mehmet Özkaya da daha önce çocuk doktoru olarak görev yaptığı Şırnak'ı bu kez Çocuk İmmünoloji ve Alerji Bölümünde hizmet sunmak için tercih ettiğini, 2 yıl görev yaptığı kentte o dönem güzel dostluklar kazandığını anlattı.

Özkaya, "Bu nedenle tekrar gelmek için ilk tercihim Şırnak oldu. Tekrar bu kente geldiğim için çok mutluyum. Çocuklara şifa olmak, onların hayat standartlarını yükseltmek için var gücümle çalışacağım." dedi.

Hastalardan Servet Yetik, 4 yıl önce yüksekten düşme sonucu bel ağrısının nüksettiğini, fizik tedavi ve ilaç tedavisine rağmen geçmeyen ağrılarına çözüm için Şırnak Devlet Hastanesi algoloji polikliniğine başvurduğunu söyledi.

Yetik, Uzman Dr. Ahmet Koçer'in kendisiyle ilgilendiğini belirterek, "Hocamız ilaç tedavisi başlattı. Hocamızın daha önce burada görev aldığını duydum. Bu memleket için faydası olmuş bir insan. İnşallah algoloji biriminde de önemli hizmetleri olacaktır. Yeni görevinin hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.