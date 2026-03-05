Haberler

Kayseri'de zabıta ekipleri şubat ayında 1522 denetim gerçekleştirdi

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, şubat ayında 1522 denetim yaparak şehirdeki işletmeleri denetledi ve yönetmeliklere uymayanlara yasal işlem uyguladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, şubat ayında 1522 denetim gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin huzuru, düzeni ve güvenliğinin tesis edilmesine katkı sağlayan zabıta ekipleri, 7 karakol, 77 personel ve 7 araçla çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda ekipler tarafından geçen ay gerçekleştirilen 1522 denetimde, ilgili kanun maddelerindeki yönetmeliklere uygun olmayan işletmelere yasal işlem uygulandı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
