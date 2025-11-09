Haberler

Kayseri Valisi'nden 10 Kasım Mesajı

Güncelleme:
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayarak, Atatürk'ü rahmetle andı ve onun fikirlerinin yaşatılması gerektiğini vurguladı.

Atatürk'ün, çağının çok ötesinde bir lider olarak milletin kaderini değiştirdiğini, bağımsızlık ve özgürlük tutkusunu bir milletin ortak iradesine dönüştürdüğünü vurgulayan Çiçek, şunları kaydetti:

"Onun önderliğinde kurulan Türkiye Cumhuriyeti, akıl, bilim, eşitlik ve ilerleme temelleri üzerine inşa edilmiştir. Bu değerler, bugün de bizlere yol gösteren en güçlü rehberdir. Her 10 Kasım'da, Atatürk'ün fikirlerini ve ideallerini bir kez daha anlamak, onları yaşatmak hepimizin görevidir. Onun gösterdiği 'muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma' hedefi, yalnızca bir söz değil, bizlere bırakılmış bir sorumluluktur. Bu sorumluluğu, eğitimden bilime, sanattan toplumsal yaşamın her alanına kadar hissetmek ve taşımak, Atatürk'e duyulan en büyük saygıdır."

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
