Haberler

Kayseri Valiliğinde bayramlaşma programı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Valiliği, Ramazan Bayramı dolayısıyla düzenlenen bayramlaşma programında birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapıldı. Vali Gökmen Çiçek, trafik kazalarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Kayseri Valiliğinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı gerçekleştirildi.

Valilik bahçesindeki programda konuşan Vali Gökmen Çiçek, kentte bir ay boyunca eski ramazanlara benzeyen bir ramazan geçirildiğini söyledi.

Kayseri'de birlik ve beraberliğin hakim olduğunu, siyasi görüş ne olursa olsun şehrin birbirine kenetlendiğini ifade eden Çiçek, Ramazan Bayramı'na da böyle bir ruh haliyle girildiğini dile getirdi.

Dünyanın dört bir yanında mazlumların acı çektiğini belirten Çiçek, "Dünyada mazlumların çektiği acının bitmesine vesile olacak milletin bizim milletimiz olduğunu biliyoruz." dedi.

Kayseri'de birçok suçla mücadelede önemli gelişmeler yaşandığını, birçok suç oranında düşüş yaşandığını anlatan Çiçek, "Ancak bir konuda çaresiz kaldığımızı hissediyoruz o da ölümlü trafik kazaları. Bu bayram öncesinde ölümlü trafik kazası yaşamamak, acı görmemek, birbirimize tekrar kavuşabilmek için lütfen hıza, trafik kurallarına dikkat edelim. Ölümlü trafik kazaların tamamına yakınının hızdan kaynaklandığını görüyoruz. Birçok dostumuz yollara çıkacak, ne olursunuz dikkatli gidin. Bu duygularla hepinizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da Türkiye'nin çevresinde savaşlar sürerken huzurla bayrama girdiğini belirterek, Ramazan Bayramı'nın barışa vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Çiçek ve diğer protokol üyeleri katılımcılarla bayramlaştı.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

