Kayseri'deki Soğanlı Vadisi'nde kaya kopması yaşanan alanda çalışma başlatıldı

Kayseri'deki Soğanlı Vadisi'nde kaya kopması yaşanan alanda çalışma başlatıldı
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesindeki Soğanlı Vadisi'nde meydana gelen kaya kopmasının ardından bölgeye teknik ekipler sevk edilerek güvenlik önlemleri alındı. Ziyaretçi güvenliği öncelikli olarak değerlendirildi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'nde meydana gelen kaya kopmasının ardından güvenlik önlemi alındı.

Kapadokya Alan Başkanı Cem Aslanbay, yazılı açıklamasında, Yeşilhisar ilçesinde bulunan Soğanlı Vadisi'nde meydana gelen kaya kopmasının ardından teknik ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirtti.

İlk incelemelerin tamamlanmasının ardından uzman ekipler tarafından gerekli güvenlik önlemlerinin alındığını aktaran Aslanbay, ziyaretçi güvenliğinin öncelikli olduğunu vurguladı.

Aslanbay, şunları kaydetti:

"Kayseri Soğanlı Vadisi'nde bulunan kaya oluşumunda meydana gelen kaya kopması sonrasında, teknik ekiplerimiz ivedilikle alana intikal etmiştir. Söz konusu alanda yapılan ilk incelemelerin ardından uzman ekiplerimizce gerekli güvenlik önlemleri alınmıştır. Ziyaretçi sirkülasyonunun ve saha güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi adına bölgede titiz bir morfolojik temizlik yapılarak güvenli alan oluşturulmuştur. Gelişen lokal kütle hareketinin nedenlerine dair detaylı hasar tespiti, statik-yapısal analizler, jeomorfolojik risk değerlendirmelerinin raporlanması süreci ve hazırlanan veriler ışığında uygulanacak kalıcı müdahale yöntemleri, bilim kurulumuz ve alan komisyonumuzca evrensel koruma ilkeleri ve bilimsel kriterler çerçevesinde titizlikle değerlendirilecektir."

Aslanbay ayrıca yaşanan olay nedeniyle Soğanlı esnafına, ziyaretçilere ve bölge halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
