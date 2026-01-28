Haberler

Pınarbaşı-Gürün kara yolu kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı. Ekiplerin yol açma çalışmaları devam ediyor.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile Sivas'ın Gürün ilçesi arasındaki kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak ulaşıma izin verilmiyor.

Tüm araçlar için trafiğe kapatılan kara yolunda ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
