Kayseri Özvatan'da otomobil şarampole devrildi, 2 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Kayseri'nin Özvatan ilçesinde bir otomobil, Kermelik Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve otomobildeki yolcu, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kayseri'nin Özvatan ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı.
Süleyman Y. idaresindeki 38 ALT 340 plakalı otomobil, Kermelik Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otomobildeki yolcu Ali Y, sağlık ekiplerince Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaynak: AA