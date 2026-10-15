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Kayseri Melikgazi'de iş yerinde çıkan yangın 30 dakikada söndürüldü

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi'nde bulunan iş yerinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışmasıyla söndürülen yangın iş yerinde hasara yol açtı, soruşturma başlatıldı.

KAYSERİ'de bir iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde bulunan iş yerinde saat 16.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu söndürüldü. İş yerinde hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Furkan KAVUKLU/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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