Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı

Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kamyon, tır ve çekici ulaşımına izin verilmiyor.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.