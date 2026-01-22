Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu kar ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı
Kayseri-Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi sebebiyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Ekipler bölgede çalışmaları sürdürüyor.
Kayseri- Kahramanmaraş kara yolu, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kayseri-Kahramanmaraş kara yolunda, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kamyon, tır ve çekici ulaşımına izin verilmiyor.
Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
