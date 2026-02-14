Başkan Büyükkılıç, Kafkas Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Kafkas Derneği'nin yeni hizmet binasının açılışına katıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, açılışa Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Dursun Ataş ve Murat Cahid Cıngı, CHP Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar ve davetliler katıldı.

Büyükkılıç, burada yaptığı konuşmada, Kayseri'nin kültürel zenginliğine dikkati çekerek birlik, beraberlik ve dayanışma mesajı verdi.

STK'lerin Kayseri'nin sosyal dokusunu güçlendiren en önemli yapı taşlarından birisi olduğunun altını çizen Büyükkılıç, yeni binanın hayırlı olması temennisinde bulundu.