Kayseri Hızlı Tren Projesi 2,5 Yıla Tamamlanacak

Kayseri Hızlı Tren Projesi 2,5 Yıla Tamamlanacak
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın tamamlanmasının 2 ya da 2,5 yıl içinde gerçekleşeceğini açıkladı. Proje ile Kayseri, Ankara'dan 1 saat 45 dakikada ulaşılabilecek.

Ak Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'na ilişkin, "2 ya da 2,5 yıl sonra Kayseri halkı hızlı trenine kavuşmuş olacak." dedi.

Elitaş, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı ile entegre olacak Ankara-Yerköy-Kayseri Hızlı Tren Hattı'nın Düver Mahallesi'ndeki şantiyesinde incelemelerde bulundu.

Şantiyede yetkililerden brifing aldıktan sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Elitaş, çalışmaların son hızla devam ettiğini söyledi.

Hızlı trenin Kayseri için önemli bir proje olduğuna dikkati çeken Elitaş, "Proje müdüründen 142 kilometreyi bulan çalışmalarla ilgili bilgi aldık. Çalışma tamamlandığında Ankara'dan kalkan tren 1 saat 45 dakikada Kayseri'ye ulaşmış olacak. Ankara-İstanbul arasındaki süper hızlı tren faaliyete geçince Kayseri-İstanbul arası 4 saat gibi bir süreye inecek." dedi.

Buradaki çalışmaların 2028 yılı kasım ayında bitirileceği taahhüdüyle ihale edildiğinin altını çizen Elitaş, şunları kaydetti.

"Buranın yer tahsisi 2023 yılının ağustos ayında gerçekleşmişti. Bugün üzerinden tam 2 yıl geçti. 2 yıl içerisinde imalatların yaklaşık yüzde 20'si tamamlandı. Bundan sonra daha hızlı ilerleyecektir. Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Bey'le biraz önce görüştüm. Burayı 2027 yılı sonuna kadar bitirmeyi planlıyorlar. 2 ya da 2,5 yıl sonra Kayseri halkı hızlı trenine kavuşmuş olacak. Diğer taraftan da otoyol çalışması sürüyor. İhalesi yapıldı. Burası da açılınca hem kara yoluyla hem de raylı sistemle Ankara ve İstanbul'a ulaşım kolaylaşacak."

İncelemede Elitaş'a, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri milletvekilleri Murat Cahid Cıngı, Dursun Ataş ve Sayın Bayar Özsoy ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan ve bazı yetkililer eşlik etti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
Donald Trump: Rusya'nın açıklamaları sonrası 2 nükleer denizaltıyı uygun bölgelere konuşlandıracağız

Donald Trump'tan Rusya'ya nükleer tehdit: Talimat verdim
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete sert Filistin mesajı: Sizin ne haddinize?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert Filistin sözleri!
İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında 5 kişi tutuklandı, İETT Genel Müdürü dahil 20 kişi serbest

25 kişi için karar verildi! İETT Genel Müdürü de aralarında
Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı

Genç kadın, aldığı teklif sonrası olduğu yere yığılıp kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Sular şehri' Kahramanmaraş'ta 20 gündür süren kriz: İnsanlar tuvaleti gelir diye korkuyor

'Sular şehri'nde 20 gündür süren kriz! Vatandaşlar isyanda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.