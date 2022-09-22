Sağanak yağmurun etkili olduğu Kayseri'de bazı evleri su bastı, yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

Kayseri'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Öte yandan su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, yollarda su birikintilerine neden oldu.

BAZI EVLERİ SU BASTI

Sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Su birikintilerinin olduğu yollarda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etti.

Kaynak: KayseRadar