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Sağanak yağmurun etkili olduğu Kayseri'de bazı evleri su bastı, yollarda sürücüler zor anlar yaşadı

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Kayseri'de etkili olan sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Öte yandan su birikintilerinin oluştuğu yollarda sürücüler zor anlar yaşadı.

Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu. Kısa sürede şiddetini artıran yağmur, yollarda su birikintilerine neden oldu.

Kayseri gündem haberleri | Kayseri'de sağanak yağmur etkili oldu

BAZI EVLERİ SU BASTI

Sağanak yağmur nedeniyle bazı evleri su bastı. Su birikintilerinin olduğu yollarda seyir halinde olan sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekipleri, yollarda biriken suları tahliye etti.

Kaynak: KayseRadar

Kayseri gündem haberleri | Kayseri'de sağanak yağmur etkili oldu

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