Kayseri Emniyet Müdürü, şehit çocukları ile kar topu oynadı

KAYSERİ Emniyet Müdürü Atanur Aydın, kentte etkili olan kar yağışı sonrası şehit çocukları ile kar topu oynadı.

Kayseri'de, sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, şehit çocukları ile bir araya gelerek, kar topu oynadı. İl Emniyet Müdürlüğü sanal medya hesabından bu ana ilişkin video paylaşılan videoda, "İl Emniyet Müdürümüz Sayın Atanur Aydın, şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli evlatlarımızla kar yağışının bereketini, çocukluğun neşesini paylaştı. Sayın Müdürümüz çocuklarımızla kar topu oynanarak sevinçlerine ortak oldu. Bu topraklar için can veren kahramanlarımızın emanetleri başımızın tacıdır. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, devletimizin şefkatiyle, her zaman yanlarındayız. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler dileriz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
