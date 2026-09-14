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Kayseri Emniyet Müdürü Aydın, şehit polisin kızını okuluna özel harekat aracıyla götürdü

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Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde şehit polis memuru Muzaffer Can Ersoy'un kızını okuluna götürdü.

Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, 2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde şehit polis memuru Muzaffer Can Ersoy'un kızını okuluna götürdü.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre Aydın, Diyarbakır Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yaparken 6 Eylül 2015'te terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Ersoy'un kızı Zeynep Ersoy'a okulun ilk gününde eşlik etti.

Aydın, Ersoy'u babasının adını taşıyan Şehit Muzaffer Can Ersoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne özel harekat aracıyla bırakarak, yeni eğitim yılında başarı diledi.

Açıklamada, "2026-2027 eğitim öğretim yılında tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar dileriz. Tüm şehitlerimize ve ebediyete irtihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, hayattaki gazilerimize sağlıklı ve uzun ömürler dileriz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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