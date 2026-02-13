Haberler

Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu ulaşıma kapandı

Güncelleme:
Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, kar yağışı ve tipi nedeniyle çift yönlü olarak tüm araç geçişine kapatıldı. Ekipler, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri- Develi kara yolu kar yağışı ve tipi nedeniyle yeniden trafiğe kapandı.

Erciyes'te sabah saatlerinden itibaren kar yağışı etkisini gösteriyor.

Akşam saatlerinde tipinin de etkili olduğu Kayseri-Develi kara yolu, çift yönlü olarak tüm araçların geçişine yeniden kapatıldı.

Ekiplerin yolu açmak için başlattığı çalışmalar sürüyor.

Kar yağışı nedeniyle sabah saatlerinde trafiğe kapatılan kara yolunda çalışmaların ardından öğle saatlerinde araçların geçişine izin verilmişti.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel



