Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı
Kayseri'nin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne giden kara yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı. Ekipler, sürücüleri olumsuz hava koşulları hakkında uyarıyor.

Kayseri'de yüksek kesimlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Erciyes Dağı civarı ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı ve tipi etkili olmaya başladı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolunun Hisarcık Mahallesi mevkisinde araçların geçişine izin verilmiyor.

Develi'den de Kayseri'ye araç geçişine izin vermeyen ekipler, kara yolunda tedbir alarak sürücüleri uyarıyor.

Bölgede kar yağışı, sis ve tipi etkisini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
