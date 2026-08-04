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Kayseri'de Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

F.Y. yönetimindeki 38 ALH 903 plakalı motosiklet, Şeker Mahallesi Bekir Yıldız Bulvarı'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada, sürücüyle aynı motosiklette bulunan bir kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan 2 yaralı, Kayseri Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaynak: AA
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