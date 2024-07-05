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Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuyla ilgili 12 kişi tutuklandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kayseri'deki Suriyeli mülteci provokasyonuna ilişkin "Göçmen konusuyla ilgili sosyal medyada provokasyona yönelik süreç yaşanıyor. Bot hesapların oranı yüzde 38'e çıktı. Olumsuz ve negatif paylaşım oranı da rekor kırdı. 189 hesap yöneticisi tespit edildi, 12'si tutuklandı" dedi.

Kayseri'de Suriyeli bir şahıs tarafından 5 yaşındaki kız çocuğuna yönelik cinsel taciz olayı sonrası şehrin birçok yerinde olaylar çıkmış, sosyal medyadaki paylaşımlarla artan provokasyon diğer kentlere de sıçramıştı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, olaylarla ilgili devam eden soruşturmaya ilişkin bilgi verdi.

"BOT HESAPLARIN ORANI YÜZDE 38'E ÇIKTI"

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Kayseri'de gözaltına alınan bin 855 şüpheliden 468'inin suç kaydı var. Göçmen konusuyla ilgili sosyal medyada provokasyona yönelik süreç yaşanıyor. Bot hesapların oranı yüzde 38'e çıktı. Olumsuz ve negatif paylaşım oranı da rekor kırdı. 189 hesap yöneticisi tespit edildi, 12'si tutuklandı.

"SURİYELİLERİN KİMLİK BİLGİLERİNİN PAYLAŞILDIĞINI TESPİT ETTİK"

Söylemek istediğim şey şu biz çevrimiçi dünyada da provokatif yanlı yayın yapanların ensesindeyiz. Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığını tespit ettik. Mülki müfettişleri görevlendirildi. 8 Eylül 2022'den önce olduğunu, nereden bulunduğunu tahkikatla ortaya çıkacaktır.

Düzensiz göç ile aralıksız mücadele ediyoruz. 19 Temmuz 2023'ten itibaren mobil göç noktası araçlarımız var.

"IRKÇI VANDALLARA BOYUN EĞMEYECEĞİZ"

Gönlümden geldiği gibi seslenmek istiyorum; lütfen provokasyona gelmeyelim. Hukuk dışı yollarla insana, mallara zarar vermeyelim. Yüce Türk adaleti suçlulara hak ettiği cezayı vermeye devam edecektir. Güvenlik birimleri, savcımız, mahkememiz var. Biz bu sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. Irkçı vandallara boyun eğmeyeceğiz. Provokatörlerle mücadelemizi sürdürüyoruz."

Kaynak: Haberler.com / Güncel

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