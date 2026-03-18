Haberler

Kayseri'deki Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 1915 Çanakkale Savaşı Şehit ve Gazi Yakınları Dayanışma Derneği tarafından 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Yıldırım Beyazıt Mahallesi'nde bulunan Çanakkale Şehitler Abidesi Anıtı'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından törende, dua edildi ve mehteran gösterisi sunuldu.

Katılımcılar ellerindeki Türk bayraklarıyla şehitleri anarken, günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Törene, dernek üyelerinin yanı sıra, protokol üyeleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
