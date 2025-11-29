Kayseri'deki Bebeklerin Boğulma Tehlikesine Dikkat: Heimlich Manevrası Hayat Kurtarıyor

KAYSERİ'de 8 yaşındaki çocuğun nefes borusuna kaçan jelibon nedeniyle hayatını kaybetmesi ile ilgili Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muhammed Davudov açıklama yaptı. Opr. Dr. Davudov, "Jelibon birbirine yapışan parçacıklar halinde olduğu için çocuk muhtemelen bunu yerken ya koşmuştur ya da konuşmuştur. 'Epiglot' dediğimiz kapak doğru kapanmadığı için yemek borusuna gidecek besin, nefes borusuna kaçtığından boğulma meydana gelmiştir. Bu durumlarda, 'Heimlich Manevrası' bilinse, çok kolaylıkla ilk yardım yapılarak hastanın hayatını kurtarmak mümkündür" diye konuştu.

Kentte 2'nci sınıf öğrencisi Ahmet Emiralp Polat (8), 26 Ekim'de okulda teneffüste nefes borusuna jelibon kaçması sonucu yaşamını yitirdi. Polat'ın ölümüne neden olan duruma ilişkin Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Muhammed Davudov, açıklamalarda bulundu. Op. Dr. Davudov, 'Heimlich Manevrası'nın önemine dikkat çekerek, özel kurumlarda, okullarda ve evde bilinmesi gerektiğini vurguladı. Yutulan yabancı cismin, hastanın kendi tükürüğünün, besin maddesinin nefes borusuna oradan da akciğere geçmesi durumuna 'Aspirasyon' dendiğini aktaran Op. Dr. Davudov, "Bu durum, boğazda 'epiglot' dediğimiz bir kapak var. Bu kapağın doğru kapanmaması sonucunda oluşabilir ya da bilincini kaybetmiş bir hastada aspirasyon gelişebilir. Bunun belirtileri ilk olarak bilinci yerinde olan birinin yemek yerken aniden öksürmesi, nefes darlığı ve bunun üzerine göğüs ağrısı gelişirse aspirasyondan şüphelenilmesi gerekir. Yapılacak ilk işlem nefes borusunun açık tutulmasıdır" diye konuştu.

'HEİMLİCH MANEVRASI' HAYAT KURTARIR'

Vücudun öksürük refleksiyle nefes borusuna kaçan nesneyi çıkarmaya çalıştığını belirten Davudov, "Eğer hastada öksürük kesilirse, nefes alma zorluğu yaşıyorsa ve hasta konuşamıyorsa mutlaka ilk yardım yapılması gerekir. İlk yardım da 'Heimlich Manevrası' dediğimiz bir manevradır. Bu da ilk yardım eğitimleri sırasında kolayca öğrenebilen bir manevradır. Bu manevra hayat kurtarır. Hastanın nefes alışı yerine getirildikten sonra mutlaka hastaneye götürülmesi gerekir. Orada uzman hekimler tarafından 'bronkoskopi' dediğimiz işlem yöntemiyle nefes borusunda kalan akciğere kaçan herhangi bir yabancı cisim çıkarılabilir. Aspirasyon olmaması için dikkat edeceğimiz birkaç tane husus var. Bunlar yemek yerken konuşmamak, yatarak yemek yememek, kuru yemeklerin yanında mutlaka sıvı tüketmek ve yemekleri küçük parçacıklar halinde tüketmek, birbirine yapışmış olan büyük parçacıklı yemekler yerken daha dikkatli olmaktır" ifadelerini kullandı.

'AİLELER DAHA DİKKATLİ OLMALI'

Davudov, açıklamasında ayrıca, "Jelibon birbirine yapışan parçacıklar halinde olduğu için çocuk muhtemelen bunu yerken ya koşmuştur ya da konuşmuştur. Epiglot dediğimiz kapak doğru kapanmadığı için yemek borusuna gidecek besin, nefes borusuna kaçtığından boğulma meydana gelmiştir. Bu durumlarda her bir kurumda, okulda hatta evde bile 'Heimlich Manevrası' bilinse çok kolaylıkla ilk yardım yapılarak hastanın hayatını kurtarmak mümkündür. Geçtiğimiz günlerde Kayseri'de yaşanan üzücü olay nedeniyle çocukların yemek yerken konuşmamaları lazım. Ailelerin bu konuda daha dikkatli olması lazım. Okullarda ilk yardımın bilinmesi, 'Heimlich Manevrası'nın yapılması hayat kurtarıcı olabilir" dedi.

'BU YÖNTEMİ TELEVİZYONDA GÖRMÜŞTÜM'

Melikgazi ilçesinde, torunu Ali Kocakaya'nın (4) nefes borusuna kaçan şekeri, Heimlich manevrası yaparak çıkardığını anlatan Hüseyin Sevinç (56) ise "Yaklaşık 3 ay kadar önce oldu. Çocuk şekeri ağzına atmış. Yutamamış. Boğazında takılmış. Böyle olunca da kadınlar telaşa kapıldı. Çocuğu bana getirdiler. Sonra ben ona 'Heimlich Manevrası' yaptım. Öylelikle şekeri çıkardık. Kucağıma aldım. Sonra kollarının altından kendime doğru bastırdım. Sonra şekeri çıkardı. Ben bu yöntemi televizyonda görmüştüm. Oradan gördükten sonra torunumda uyguladım. Anneler, babalar çocuklarının yanında olduğu zaman şekerleme versin. Çocukları tek başına bırakmasınlar" ifadelerini kullandı.