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Kayseri'deki 150 Yıllık Konak Bağ Müzesine Dönüştürülüyor

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Oscar'lı ünlü yönetmen Elia Kazan'ın da memleketi olan Kayseri'nin Germir Mahallesi'ndeki 150 yıllık konak, Melikgazi Belediyesince yeniden ayağa kaldırılarak bağ müzesine dönüştürülüyor. Konak, bağ evi kültürünü gelecek nesillere aktaracak.

Oscar'lı ünlü yönetmen Elia Kazan'ın da memleketi olan Kayseri'nin Germir Mahallesi'ndeki 150 yıllık konak, Melikgazi Belediyesince yeniden ayağa kaldırılarak bağ müzesine dönüştürülüyor.

Bir dönem gayrimüslim nüfusun, mahalle halkıyla bir arada yaşadığı, bağları türkülere konu olmuş Germir Mahallesi'nde harabe haldeki konak, belediye tarafından restore ediliyor. Bakkaloğlu ailesine ait konak, yeni yüzüyle kentteki bağ evi kültürünü gelecek nesillere aktaracak.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, AA muhabirine, Kayseri'de bağcılık kültürünün yaygın yaşandığını, bağlarının "Germir Bağları", "Gesi Bağları", "Erkilet Güzeli" gibi türkülere de konu olduğunu söyledi.

Yaz aylarında Kayserililerin bağ evlerine taşındığını belirten Palancıoğlu, burada kışın kullanılmak üzere pestil yapıldığını, kayısı kurusu hazırlandığını, turşu kurulup şehre getirildiğini aktardı.

Kentteki bağ kültürünün eskisi kadar olmasa da yaşatıldığını ifade eden Palancıoğlu, şöyle konuştu:

"Burası Germir Bağları, bir zamanlar gayrimüslim nüfusun yaşadığı, meşhur yönetmen Elia Kazan'ın doğduğu, büyüdüğü bir mahallemiz. Biz burada 5 bin metrekarelik Bakkaloğlu konağını restore ediyoruz. Burayı bağ müzesi haline getireceğiz. Özellikle 6 Şubat 2023'teki deprem sonrası yapılaşmalar hep bağlık alanlara oldu, buralar villa parseline dönüştüğü için bu kültürün kaybolmaması gerekiyor. ???????Bahçedeki kuyudan suyun çekilmesi, bazlamaların, katmerlerin yapılması lazım. Çocuklarımıza bu kültürü aktarmalıyız. Dolayısıyla biz burada bağ kültürünü yaşatacak şekilde çalışma yapıyoruz. Bağlarda bulunan telli dolaptan kuyu ağzına, aşırmaya kadar birçok malzemeyi toplayarak burada sergileyeceğiz. Bağda kullanılan objelerin de sergilendiği bir müze olacak. Aynı zamanda da konağın içini tefriş ederek bağda nasıl bir yaşantı söz konusuydu, bunu gelecek nesillere aktarmak için uğraşacağız. Burada çeşitli programlar yaparak, özellikle yaz aylarında sabah kahvaltıları, akşam fasılları düzenleyerek Kayseri'ye gelen misafirlerimize göstermeye çalışacağız."

Tarihi mahalleler eski günlerine dönecek

Büyük çoğunluğu yıkılmış konağı yeniden ayağa kaldırdıklarını vurgulayan Palancıoğlu, "Germir Mahallesi'nde 150 yıllık geçmişe sahip konağı yeniden restore ederek bağ kültürünü yaşatacak şekilde burayı güzel hale getiriyoruz. Kayısıların, dut ağaçlarının, üzümlerin, domates, biber gibi sebzelerin yetiştirildiği bir ortam oluşturacağız. Dolayısıyla vatandaş geldiğinde kuyudan su çekebilecek, dalından kirazı, kayısıyı, dutu toplayıp yiyebilecek. Böyle de güzel bir ortam hazırlıyoruz." dedi.

Konakta bir zamanlar Germir Mahallesi'nin zenginlerinden Bakkaloğlu ailesinin yaşadığını aktaran Palancıoğlu, burada sokak sağlıklaştırması yaptıklarında birçok tarihi eserin de kıymetleneceğini, buraların sahiplerinin geri dönüp konaklarına sahip çıkacağını düşündüklerini kaydetti.

Belediye olarak bu tür restorasyonları yaptıklarında bölgenin hızlı bir şekilde geliştiğini gördüklerini anlatan Palancıoğlu, "Germir, Tavlusun ve Derevenk Vadisi eski günlerini yaşayacak şekilde inşallah tekrar ayağa kalkacak." dedi.

Palancıoğlu, Germir Mahallesi'nde 150, 200 yıllık konakların ve kilisenin bulunduğunu, bu tarihi yapıları ayağa kaldırmanın hem Kayseri hem de Türkiye için önemli olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Güncel

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