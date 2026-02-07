Kayseri'de yolcu otobüsünde 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Kayseri-Malatya kara yolu üzerinde gerçekleştirilen yol kontrolünde 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Olayla ilgili olarak jandarma soruşturma başlattı.
Kayseri'de yolcu otobüsünde 600 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kayseri- Malatya kara yolu Solaklar Mahallesi'nde yol kontrolü sırasında F.Ö'nün kullandığı yolcu otobüsünü durdurdu.
Otobüste yapılan aramada, 600 kilogram hologramsız ve bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel