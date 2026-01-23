Haberler

Kayseri'de kar nedeniyle kapanan kara yolları ulaşıma açıldı

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yollarında yeniden ulaşım sağlandı. Ekipler çalışmalarını tamamladı ve tüm yolların trafiğe açıldığı belirtildi.

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle trafiğe kapatılan Kayseri- Sivas, Kayseri- Kahramanmaraş ve Pınarbaşı- Gürün kara yollarında yeniden ulaşım sağlanmaya başladı.

İl Emniyet Müdürlüğünün ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Kayseri-Sivas, Kayseri-Kahramanmaraş ve Pınarbaşı-Gürün kara yolları, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araçların ulaşımına kapandı.

Ekiplerin çalışmasının ardından kara yolları yeniden ulaşıma açıldı.

Ayrıca, Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün sorumluluk sahasında bulunan tüm yolların trafiğe açıldığı, kapalı herhangi bir yolun bulunmadığı belirtildi.

