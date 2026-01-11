Haberler

Kayseri'de 2 ilçede okullar tatil edildi

Kayseri'de 2 ilçede okullar tatil edildi
Güncelleme:
Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçelerinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildi. Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

KAYSERİ'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri'nin Pınarbaşı ve Sarız ilçesinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar yarın tatil edildi. Sarız Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemizde yaşanan olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle, Sarız ilçemiz genelindeki tüm eğitim kurumlarında 12 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızdaki engelli ve hamile personelimiz, aynı tarihte idari izinli sayılacaktır" ifadelerine yer verildi.

Pınarbaşı Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada ise "Pınarbaşı ilçemizde yaşanan yoğun kar yağışı ve meydana gelen olumsuz hava koşulları sebebiyle, 12 Ocak Pazartesi günü için 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu, hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile çalışanlar da izinli sayılacaktır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

