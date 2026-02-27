Haberler

Erciyes'e ulaşımı sağlayan kara yolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle trafiğe kapatıldı

Güncelleme:
Kayseri'de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Erciyes Kayak Merkezi'ne giden Kayseri-Develi kara yolu, trafik kazalarının önlenmesi amacıyla çift yönlü olarak kapatıldı.

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'ne ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, yoğun kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Kentte önceki gün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle Erciyes'e ulaşımı sağlayan Kayseri-Develi kara yolu, karayolları ve jandarma ekiplerince, yaşanabilecek mahsur kalma olayları ve trafik kazalarının önüne geçmek için çift yönlü araç trafiğine kapatıldı.

Bölgede kar yağışı sürerken ekipler, Hisarcık Mahallesi mevkisinde araçların çift yönlü geçişine izin vermiyor.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
