Kayseri'de 'yılbaşı' denetimi gerçekleştirildi

Güncelleme:
Kayseri'de İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında asayiş ve trafik kontrolü yaptı. Yüzlerce araçta alkol testi uygulandı ve kurallara uymayan sürücülere para cezası verildi.

KAYSERİ'de polis ekiplerince yılbaşı denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yılbaşı denetimleri kapsamında asayiş ve trafik uygulaması gerçekleştirdi. Bu kapsamda şehrin çeşitli yerlerinde kontrol noktaları oluşturuldu. Yüzlerce araç ekipler tarafından aranarak sürücülere alkol testi yapıldı. Yapılan denetimlerde tedbirlere uymayan sürücülere para cezası uygulandı. Denetimin sabah saatlerine kadar süreceği bildirildi.

