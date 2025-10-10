Haberler

Kayseri'de 'Yerim Ayrı' Mobil Uygulaması ile İlçe Seyahatleri Kolaylaşıyor

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Yerim Ayrı' mobil uygulamasını tanıtarak ilçe yolculuklarını önceden planlamayı mümkün hale getiriyor. İlk olarak Bünyan'da hizmete sunulacak olan uygulama, yolcuların bilet alarak belirlenen duraklardan doğrudan araca binmesini sağlayacak.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ilçe yolculuklarını önceden planlayabilmelerini sağlayacak "Yerim Ayrı" mobil uygulamasını, ilk olarak Bünyan ilçesinde 13 Ekim Pazartesi günü vatandaşların hizmetine sunacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Ulaşım AŞ, vatandaşların ilçe seyahatlerini daha kolay ve planlı hale getirecek "Yerim Ayrı" mobil uygulamasını hayata geçirdi.

Uygulama sayesinde yolcular, mobil cihazları üzerinden biletlerini önceden alarak, belirlenen duraklardan doğrudan araca binebilecek. Bu sistemle birlikte kalkış noktalarına gitmeye gerek kalmadan, güzergah üzerindeki tanımlı duraklardan seyahate başlanabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaşım AŞ Akıllı Ulaşım Sistemleri ve İş Geliştirme Müdürü Muhammed Biçimveren, uygulamanın şehir merkezi ile ilçeler arasında ulaşım araçlarını kullanan yolcular için büyük kolaylık sağlayacağını ifade etti.

Uygulamanın ilk olarak Bünyan içesindeki yolcuların kullanımına sunulacağını anlatan Biçimveren, şunları kaydetti:

"Artık ilçe yolculuklarında seyahatlerinizi önceden planlayabileceksiniz. Kullanıma sunacağımız 'Yerim Ayrı Mobil Uygulamamız' ile ilçe seyahatlerinize ait biletlerinizi mobil uygulama üzerinden satın alarak, koltuğunuz yolculuk öncesinde hazır olacak ve kalkış duraklarına gitmenize gerek kalmadan ilgili ilçe hattının güzergahı üzerindeki tanımlı duraklardan araçlarımıza biniş yapabileceksiniz."

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Güncel
