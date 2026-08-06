Haberler

Kayseri'de İHA Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik İHA destekli operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik İHA destekli operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait Akıncı İHA'nın da destek verdiği planlı çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılar U.Ç. (26), S.T.Y. (43), S.A. (21), E.A. (36), Y.G. (34) ve H.G. (34) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ç, S.T.Y, E.A, Y.G. ve H.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan’ın imzaladığı anlaşmanın detayları

İşte tarihi anlaşmanın detayları: 3 ülkeden birine saldırı olursa...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yargıtay’dan primle çalışanlara müjde! Tazminatına eklenecek

Çalışanlara müjde! Tazminata eklenecek
Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı

Yurdum insanı şaşırtmıyor! Sözünü tutup bedava dağıttı
Gizli depodan dikkat çeken görüntüler! İran, savaş ganimetlerini sergiledi

İlk kez gösterildi! Depodan ABD ve İsrail'e ait silahlar çıktı
Felç geçirdi, vazgeçmedi: 97 yaşındaki süper babaanne gökyüzünde dünya rekoru kırdı

Süper babaanne! Yaşına da, kırdığı rekora da inanamayacaksınız
Suikast timindeki FETÖ mensubu Karatepe'nin gösterdiği bölgede arama

Erdoğan'a suikast timindeydi! Verdiği adreslerde arama yapılıyor
'Yasak aşk' iddiası birini hastanelik, birini adliyelik yaptı: Meslektaşını vuran avukat tutuklandı

Meslektaşını vuran avukat hakkında karar verildi
İzmit Belediyesi'ndeki rüşvet görüntülerini çekenin ifadesi ortaya çıktı: Başkanın haberi varmış

Rüşveti veren kişi, Fatma başkanı ateşe attı! İşte ilk sözleri