Kayseri'de İHA Destekli Uyuşturucu Operasyonu: 5 Tutuklama

Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına yönelik İHA destekli operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, "torbacı" diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 2 ay süren teknik ve fiziki takip yapıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığına ait Akıncı İHA'nın da destek verdiği planlı çalışma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda zanlılar U.Ç. (26), S.T.Y. (43), S.A. (21), E.A. (36), Y.G. (34) ve H.G. (34) gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet ve üzerlerinde yapılan aramalarda muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden U.Ç, S.T.Y, E.A, Y.G. ve H.G. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" ve "6136 sayılı Kanun'a muhalefet" suçlarından tutuklandı, S.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA