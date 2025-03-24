Kayseri'de Uyuşturucu Operasyonları: 14 Şüpheli Tutuklandı

Kayseri'de son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 14 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince son bir haftada gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında 27 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda yakalanan 49 şüpheliden 14'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri hakkında yasal işlem başlatıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 518 gram uyuşturucu madde, 215 uyuşturucu ve uyarıcı hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi.