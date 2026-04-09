Kayseri'de trafikte kavga amaçlı araçlarından inen sürücü ve yolculara 900 bin lira ceza

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde trafikte kavga amaçlı araçlarından inen iki sürücüyle yolculara toplam 900 bin lira ceza kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformundaki "Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı" konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Araçları tespit eden ekipler, kısa sürede ulaştığı 2 sürücü ve yolculara, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 900 bin lira cezai işlem uyguladı.

Ehliyetlerine 60'ar gün süreyle el konulan ve araçları 60'ar ay trafikten men edilen sürücülere, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan çevreye rahatsızlık veren 2 motosiklet sürücüsüne de toplam 251 bin lira ceza uygulandı.