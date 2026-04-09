Haberler

Kayseri'de trafikte kavga amaçlı araçlarından inen sürücü ve yolculara 900 bin lira ceza

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde trafikte kavga eden iki sürücüye ve yolcularına toplamda 900 bin lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, sosyal medya üzerindeki bir paylaşım sonrası harekete geçti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir sosyal medya platformundaki "Ihlamur Köprüsü inişinde trafikte kavga çıktı" konulu paylaşım üzerine çalışma başlattı.

Araçları tespit eden ekipler, kısa sürede ulaştığı 2 sürücü ve yolculara, Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 900 bin lira cezai işlem uyguladı.

Ehliyetlerine 60'ar gün süreyle el konulan ve araçları 60'ar ay trafikten men edilen sürücülere, "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçundan da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan çevreye rahatsızlık veren 2 motosiklet sürücüsüne de toplam 251 bin lira ceza uygulandı.

Kaynak: AA / Murat Asil
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

