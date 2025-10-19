Haberler

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kayseri'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın devrilmesi sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Kayseri-Sivas karayolunda meydana geldi ve inceleme başlatıldı.

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde hafif ticari aracın şarampole devrildiği kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Gömeç Mahallesi Kayseri- Sivas karayolu 22'nci kilometrede meydana geldi. Sivas'tan Kayseri istikametine seyir halinde olan Hüseyin Eğin yönetimindeki 66 AAY 161 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Hatun Eğin hayatını kaybederken, sürücü Eğin ile kayınbiraderi O.Y. ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıüzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Sivas-Kayseri karayolunda ulaşımı kontrollü sağlarken, yaralılar da ambulanslarla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Hatun Eğin'in cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
