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Kayseri'de fabrika yangını 2 saatte söndürüldü

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YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜKayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü.

YANGIN 2 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışmasıyla söndürüldü. Ekiplerin fabrikadaki soğutma çalışması sürerken, hasara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için de inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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