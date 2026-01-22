Haberler

Kayseri'de bir kişi, sokak kedilerine mama almak için yardım istediği şüpheli tarafından dolandırıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, sokak kedilerine mama almak için yardım isteyen bir kişi, dolandırıcı tarafından 182 bin 750 lira kaybetti. Dolandırıcının kimliği güvenlik kameraları sayesinde belirlendi ve operasyonla yakalandı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşayan bir kişi, sokak kedilerine mama almak için yardım istediği zanlı tarafından dolandırıldı.

İlçede yaşayan bir vatandaş, kedilere mama siparişi vermek amacıyla yardım talebinde bulunduğu bir kişiyle kredi kartı bilgileri ile mobil bankacılık şifresini paylaştı.

Bir süre sonra hesabından yardım istediği kişinin hesabına 182 bin 750 lira gönderildiğini fark eden vatandaş, polise başvurdu.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, vatandaşın şikayeti üzerine zanlıyı yakalamak için çalışma yaptı.

Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi ve yapılan saha çalışmalarının ardından şüphelinin M.S.S. (19) olduğunu belirlendi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde, şüphelinin vatandaşın hesabından aktardığı parayla altın aldığı görülüyor.

Kaynak: AA / Murat Asil - Güncel
Güvenlik kaynakları ilan etti: SDG hikayesi sona eriyor

Türkiye dünyaya ilan etti: Hikaye sona erdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 902'ye yükseldi

Son 24 saatte 500'e yakın can kaybı var, toplam ölü sayısı korkunç
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bedelli askerlik yerleri açıklandı

MSB uzun süredir beklenen listeyi açıkladı, e-Devlet çöktü
Genç kadını boynundan sürükleyip 3 kere yere vurarak öldürmüş

"Öldürmek istemedim" dedi, iddianame vahşeti ortaya koydu
Barış Alper'e kızıp anneannesinin protez ayağını söktü

Barış'a kızıp anneannesinin ayağını söktü
Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar

Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar