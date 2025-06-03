Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı

Kayseri'de Silahlı Kavga: 3 Yaralı
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Kayseri'nin Talas ilçesinde gerçekleşen tartışma sonrası A.A., 3 kişiyi tüfekle vurarak yaraladı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, A.A. gözaltına alındı.

KAYSERİ'de A.A., sokakta tartıştığı 3 kişiyi tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi Huzur 1 Sokak'ta meydana geldi. A.A. ile H.A.E. (20), D.E. (20) ve B.E. (51) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüye tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada H.A.E., D.E. ve B.E., A.A. tarafından tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, gözaltına alınan A.A., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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