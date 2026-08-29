Kayseri'de Silahlı Kavga: 1 Ağır Yaralı

KAYSERİ'nin Kocasinan ilçesinde çıkan silahlı kavgada tabancayla vurulan M.T. ağır yaralandı. Polis olay sonrası kaçan şüpheliyi arıyor.

Olay, saat 10.00 sıralarında Kocasinan ilçesi Buğdaylı Mahallesi Tepeköy Sokak'ta meydana geldi. M.T. ile kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, M.T. tabancayla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından M.T., Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. M.T.'nin durumunun ağır olduğu belirtilirken, polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı