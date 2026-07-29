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Kayseri’de şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı; o anlar kamerada

Kayseri’de şarj istasyonunda elektrikli otomobil alev aldı; o anlar kamerada
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KAYSERİ’de şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp, patlamanın meydana geldiği otomobil, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ile yaptığı müdahale sonucu söndürüldü.

KAYSERİ'de şarj istasyonundayken henüz belirlenemeyen nedenle alev alıp, patlamanın meydana geldiği otomobil, itfaiye ekiplerinin yangın battaniyesi ile yaptığı müdahale sonucu söndürüldü. Olay anı bir istasyondaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Olay, geç saatlerde Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı'ndaki elektrikli araç şarj istasyonunda meydana geldi. M.A.'nın 38 PT 074 plakalı otomobili, şarjdayken henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alevler içindeki elektrikli otomobilin üzerine yangın battaniyesi örterek, altından su ile müdahale etti. Müdahale esnasında araçta patlama meydana geldi. Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla otomobildeki yangın söndürüldü. Otomobilde hasar meydana gelirken, olay anı istasyondaki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde yangın sonra itfaiyenin müdahalesi yer aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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