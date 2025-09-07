Kayseri'de 'Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü' düzenlendi

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, "3- 9 Eylül Halk Sağlığı Haftası" etkinlikleri kapsamında "Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü" düzenledi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, sağlıklı yaşam alışkanlıklarını teşvik etmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla, "Sağlıklı beslen, sağlık için hareket et" sloganıyla Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde yürüyüş gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Duygu Horoz, Halk Sağlığı Haftası'nın toplumda farkındalık oluşturmak için önemli bir fırsat sunduğunu belirtti.

Hafta boyunca her gün farklı bir tema ile sağlıklı yaşam bilincini artırmaya çalıştıklarını vurgulayan Horoz, "Sağlık, yalnızca hastalıkların tedavisiyle değil, aynı zamanda sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılmasıyla mümkündür. Bu alışkanlıkların başında ise düzenli hareket gelmektedir. Gelin, sağlığımız için küçük de olsa her gün bir adım atalım." ifadelerini kullandı.

Etkinliğe, Sağlık Hizmetleri Başkanı Doktor Figen Gürbeden, Personel Hizmetleri Başkanı Uzman Doktor Mustafa Karaağaç, Destek Hizmetleri Başkanı Mesut Akdeniz, ilçe sağlık müdürleri ve sağlık çalışanları katıldı.